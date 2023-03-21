Засікли – знищили: як безпілотники працюють по окупантах (відео)

У ГУР показали, як за допомогою безпілотників знищують російських загарбників.

Українські розвідники показали, як нищать російських окупантів – з безпілотника виявляють позиції ворога та завдають ударів.

Про це повідомляє ГУР МО.

"Воїни ГУР МО України під час рутинної щоденної роботи вже взяли за звичку не церемонитись з російськими окупантами: засікли - знищили", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, українські прикордонники знешкодили кількома снарядами групу росіян під Бахмутом (відео).

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