"Засипають місто КАБами": військовий розповів про ситуацію в Торецьку

Окупаційна армія Росії цілеспрямовано руйнує Торецьк на Донеччині – використовує тактичну авіацію та засипає місто КАБами.

Про це розповів військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Євген у коментарі "Суспільне Донбас".

"Ми коли навіть заїхали в Торецьк, місто було ще умовно цілішим, ніж зараз. Дуже швидко йде процес руйнації міста, тому що ворог використовує тактичну авіацію. І по місту прилітали от нещодавно за одну ніч близько 15 КАБів", - розповів військовий.

Євген пригадав, що коли разом зі своїми побратимами їхав на позиції кав'ярня в Торецьку ще працювала, а за кілька днів – вона була зруйнована, оскільки зазнала авіаційного бомбардування. Також зруйновані навколишні будівлі.

За його спостереженням, наразі з Торецька готові евакуюватися навіть ті жителі, як рік-півтора тому ще "бачили можливість проживати в цьому місті".

"Бойові дії дуже активізувалися і ворог робить з Торецьком те саме, що він робив зі всіма іншими містами: з Часовим Яром, Бахмутом, Маріуполем", - наголосив Євген.

За даними Генштабу ЗСУ, РФ відновила активні атаки та штурми міста Торецьк 20 червня. Речник угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин 21 червня розказав, що армія РФ намагається просуватись до міста Часів Яр з Торецького напрямку.

Нагадаємо, експерт заявив, що битва за Торецьк починається і зробив тривожний прогноз.

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