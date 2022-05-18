"Засмага на десятках тисяч убитих": Подоляк відреагував на плани Пушиліна щодо Маріуполя

Російські окупанти, які тимчасово загарбали Маріуполь, на чолі з диктатором РФ Володимиром Путіним хочуть зробити у зруйнованому ними місті "курорт".
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що усім, хто захоче "позасмагати на пляжі" так званого "курорту" в українському Маріуполі, українські спецслужби випишуть індивідуальний "гарячий тур".
Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.
"Ватажки проросійських кримінальних анклавів заявляють, що хочуть зробити з Маріуполя курорт на Азовському морі. Десятки тисяч убитих. Сотні тисяч позбавлених даху над головою. Хочете позасмагати на пляжі? Українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний "гарячий тур", - йдеться в його повідомленні.
Раніше фельдшер з Маріуполя розповів, що відбувалося у місті в березні.
Нагадаємо, окупанти готують до примусового вивезення до РФ понад пів тисячі маріупольців, серед них - 55 дітей.
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