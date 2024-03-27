Засмічення ґрунтів і плями нафтопродуктів: яких збитків завдано довкіллю від удару по ДніпроГЕС

Під час ракетної атаки по Україні окупанти вдарили по ДніпроГЕС.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що внаслідок ракетного удару армією РФ по Дніпровській ГЕС 22 березня збитки довкіллю становлять понад 140 млн грн.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Після ракетного удару екоінспектори зафіксували засмічення ґрунтів і пляму нафтопродуктів масою близько 0,5 тонни. Проте нині ситуація стабілізувалася. У жодній точці відбору сьогодні не фіксується перевищення вмісту нафтопродуктів.

Стрілець додав, що по всій Україні вже утворилося понад 600 тис. тонн відходів внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 22 березня завдали масованого удару по Україні ракетами та дронами. Ворог, зокрема, цілив і по об'єктах критичної інфраструктури, атакувавши Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.

Директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що ДніпроГЕС перебуває у критичному стані – було два прямих влучання по ГЕС-2 і по ГЕС-1.

Станом на 27 березня на Дніпровській гідроелектростанції продовжують розбирати завали, а також оцінюють стан обладнання та завданих пошкоджень.

Внаслідок ракетного удару росіян ДніпроГЕС виведена з ладу на тривалий час, а енергосистема України втратила понад тисячу мегават.

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