Засновник "Азову" розповів, як росіянам вдалося оточити Маріуполь і хто із військових перебуває у "котлі" окупантів

Засновник "Азову" розповів, як росіянам вдалося оточити Маріуполь і хто із військових перебуває у "котлі" окупантів

Білецький запевнив, ті військові, які наразі перебувають на позиціях, будуть на на них до останнього.

Окупантам вдалося оточити Маріуполь через відсутність потрібної кількості зброї.

Про це заявив засновник і перший командир полку "Азов" Андрій Білецький в розмові з Яніною Соколовою.

За його словами, окрім озброєння, існують потреби продовольства та питної води, але найголовніша проблема — це зброя.

"Треба розуміти, що зараз воюють не копіями, і крім людського фактора існує ще фактор зброї. Там справді надзвичайно складна ситуація з продовольством, питною водою, але найбільша проблема це озброєння... Важке озброєння, протитанкове озброєння, з ним є доволі важка ситуація... Планувалося, що Маріуполь буде одним з основних форпостів на лінії фронту, але не планувалося, що він опиниться в оточенні", — сказав Білецький.

Крім того, він розповів про захисників, які опинилися в оточенні окупантів на Донбасі: "Фактично рота людей, які потрапили туди в котел, в оточене місто, це ветерани Азову, це молоді добровольці, які служать в наших територіальних частинах. Виключно вони вирішили відправитися на допомогу до Маріуполя".

Засновник "Азову" також запевнив, що ті військові, "які зараз залишилися на позиціях, будуть стояти на позиціях до останньої людини".

"Це 100%. Це глибоке рішення. "Азов" і не ставив ніколи перед собою іншого вибору", - додав він.

Нагадаємо, захисники Маріуполя проводять контратаки та знищують окупантів.

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