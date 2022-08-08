Засновник Pink Floyd назвав Байдена воєнним злочинцем: музиканту порадили переїхати до РФ

Колишній фронтмен та засновник британського гурту Pink Floyd Роджер Вотерс назвав Джо Байдена "воєнним злочинцем", оскільки на його думку президент США нібито "розпалює вогонь" в Україні.

Також музикант вважає, що українці мають сісти за стіл переговорів з окупантами, а США не повинні постачати зброю Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

Так, під час туру This Is Not a Drill у Північній Америці 78-річний музикант показав на величезному екрані фото Байдена у списку "воєнних злочинців".

"Президент Джо Байден? Для початку він розпалює вогонь в Україні – це тяжкий злочин. Чому США не спонукають Зеленського до переговорів, щоб уникнути необхідності в цій жахливій війні, яка вбиває ми не знаємо скільки українців та росіян?" – заявив він.

Крім того, Вотерс сказав, що "ця війна почалася через дії альянс НАТО, який нібито хотів просунутися до кордону з Росією".

На цю заяву відреагував колишній посол України в Австрії Олександр Щерба. На сторінці у Twitter він опублікував повідомлення, де порадив знаменитості переїхати до РФ.

"Агов, Роджере, спершу ти кажеш, що війни не буде, тому що Путін занадто хороший. Тепер триває війна, а ти заявляєш, що вона почалася на благо. Чому б тобі не переїхати нарешті до Росії, безвольна, безсердечна, заблудла, маленька людинко?" – написав він.

Hey @rogerwaters, first you say there won’t be a war, because Putin is too good. Than there is a war - and you say well, it’s a war for a good reason. Why don’t you already move to Russia, you gutless, heartless, merciless, lost little person?#PutinsPuppet #StandWithUkraine — olexander scherba (@olex_scherba) August 7, 2022

Зауважимо, гурту Pink Floyd має іншу позицію, ніж колишній фронтмен колективу. Так, музиканти засуджують дії РФ та заборонили слухати їхню музику в Росії та Білорусі.

Крім того, зірки випустили трек Hey Hey Rise Up, в якому звучить гімн січових стрільців "Ой у лузі червона калина" у виконанні соліста гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка.

Нагадаємо, дружина Остапчука розповіла про ганебний вчинок росіянина під час акції на підтримку України в Італії. Христина показала, як поводяться росіяни за кордоном.

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