"Засоби можна знайти": експерт про перші успіхи українців у питанні знищення Кримського мосту

Хоча все дуже непросто, але у українців вже є будівельні документи мосту, щоб відшукати його вразливі точки.

Технічна документація Кримського мосту, яка опинилась у публічному доступі – свідчить про спроможність української розвідки. А ще це психологічно-моральний тиск на противника, щоб показати їм, що ми знаємо їхні вразливі місця, запевняє військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі «Єдиного марафону» в слоті ТСН.

«Якщо буде поставлене відповідне завдання, то є вразливі місця, які можуть бути уражені і призведуть до того, що окремі конструкції мосту можуть бути виведені з ладу. Найважливіше, що є в цьому, що це те сполучення по якому йдуть ешелони зброї. Ось це найважливіше те сполучення, по якому потенційно, якщо на те буде вказівка, то сили і засоби можна знайти. Хоча це не так просто, як комусь здається», - запевняє експерт.

Він наголошує, що для росіян втрата мосту буде вагомою, адже зараз мостом йде 60-70% постачання для військ в окупованому Криму і звідти йде до Херсонщини, чи Запорізької області.

«Частково вони можуть це компенсувати, за рахунок того, що вони зараз контролюють транспортний коридор Маріуполь-Мелітополь-Бердянськ і забезпечувати там. Там навіть контролюється частково частина залізниці до Мелітополя. Можуть компенсувати, але це не порівняти з тим забезпеченням, який йде через Кримський міст", - запевнив Мусієнко.

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