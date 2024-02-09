Засобів ППО Україні вистачить лише до наступного місяця — The New York Times

Без допомоги США каскадне обвалення вздовж фронту є реальною можливістю уже цього року.

Системи протиповітряної оборони, які мають вирішальне значення для захисту цивільного населення від російських ракет, поступово виснажуються постійними бомбардуваннями. Без поповнення засобів ППО Україні їх вистачить лише до наступного місяця.

Про це повідомляє у п’ятницю, 9 лютого, The New York Times з посиланням на оцінки американських чиновників, які заявляють про необхідність термінового відновлення військової допомоги США.

За інформацією видання, західні офіційні особи та військові експерти попередили, що без допомоги США каскадне обвалення вздовж фронту є реальною можливістю уже цього року.

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“Вони кажуть, що пройде принаймні кілька місяців, перш ніж відсутність відновлення допомоги матиме масовий вплив. Але без цього, додають вони, важко зрозуміти, як Україна зможе зберегти свої нинішні позиції на полі бою”, - йдеться у публікації.

До наступного місяця Україні може бути важко проводити локальні контратаки, а на початку літа її військові можуть мати труднощі з відсічою російських нападів, попереджають офіційні особи та аналітики.

Однак офіційні особи також вважають, що Росії буде важко швидко створити достатній потенціал для проведення великого наступу на сході України. Натомість російські війська, швидше за все, рухатимуться вперед незграбно та роз'єднано, з високим порогом втрат серед своїх військ.

Нагадаємо, американські аналітики The New York Times уже не вперше роблять похмурий прогноз щодо можливості України протистояти російській агресії без допомоги США. Раніше вони заявляли, що раптової поразки не буде, але ЗСУ почнуть поступово програвати і здавати позиції.

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