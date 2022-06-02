"Застали ворога зі спущеними штанами": Арестович розповів про пастку від ЗСУ в Сєвєродонецьку

"Застали ворога зі спущеними штанами": Арестович розповів про пастку від ЗСУ в Сєвєродонецьку

Попри значну кількісну перевагу ворога, який намагається захопити Сєвєродонецьк, ЗСУ, Сили тероборони та Нацгвардія зуміли влаштувати окупантам пастку та провести блискучу контратаку.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович відзначив високу оперативно-тактичну майстерність українських захисників Сєвєродонецька, які провели вдалу контратаку, завдавши ворогові значних втрат.

Про це він розповів у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.

За його словами, вранці 2 червня ЗСУ, Сили Тероборони і Нацгвардія завдали зустрічний удар в Сєвєродонецьку, під час якого відбили декілька вулиць, взяли полонених та завдали значних втрат противникові. Успіх українських військових експерт пояснює ти, що вони застали ворога у найбільш несприятливий для бойових дій момент.

“У той момент, коли вони накопичували сили, щоб захоплювати рештки міста, по них влупили. Це називається застати противника зі спущеними штанами — у момент накопичення сил під час підготовки до наступу. Це ознака високої оперативно-тактичної майстерності з нашого боку. Це означає, що ми провели дуже успішний оперативно-тактичний період, який призвів до значних ворожих втрат і продовжує ці втрати ворогові приносити, бо бої продовжуються”, - зауважив Арестович.

Водночас експерт наголосив на тому, що не варто через цей успіх сподіватися на швидке визволення міста від окупантів. Він також припустив, що росіянам вдасться захопити Сєвєродонецьк повністю. Однак, наразі українські воїни попри перевагу ворога здійснюють контрнаступальні дії.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що наразі немає загрози оточення окупантами українських військ у Сєвєродонецьку.

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