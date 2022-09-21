Застосовували некеровані ракети та САУ: окупанти за добу обстріляли дев'ять громад прикордонних областей України

Протягом 20 вересня окупанти з території Росії вели вогонь по території семи громад Сумської та двох громад Чернігівської області.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Так, повідомляється, що російські загарбники почали вести вогонь по прикордонню України некерованими авіаційними ракетами С-13, які запускали з наземних установок. Зокрема півтора десятка таких ракет ворог випустив з Гайворонського району Бєлгородської області по території Великописарівської громаді Сумщини.

На Сумщині вчора під російським вогнем опинилися території Краснопільської, Юнаківської, Білопільської, Новослобідської, Шалигинської та Есманьської громад.

"Після обіду окупанти із 122-мм САУ обстріляли один з населених пунктів Юнаківської громади, пролунало більше півтора десятка вибухів. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Ніколаєво-Дар’їно. Внаслідок нанесеного артилерійського удару пошкоджено ЛЕП, вибиті вікна в приватних будинках та будівлі цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

На Чернігівщині під вогнем російських 120 мм мінометів опинилися Семенівська та Сновська громади, по яким зафіксовано 36 та 15 "прильотів", відповідно.

Загалом, за 20 днів вересня окупанти майже 200 разів здійснювали обстріли прикордонних територій України.

Лише за минулий тиждень на прикордонні громади Сумщини та Чернігівщини прилетіло понад 360 мін різних калібрів та понад 240 снарядів ствольної та реактивної артилерії та некерованих авіаційних ракет.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 21 вересня обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, що розташована в окупованому Енергодарі.

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