Застосовували плоскогубці, душили, ґвалтували: Денісова повідомила про катування українських полонених

Українські військові після звільнення з полону російських окупантів розповіли про пережиті катування та жорстоке поводження. Зокрема, загарбники кололи українським бійцям невідомий препарат, ґвалтували жінок та тримали їх у нелюдських умовах.

Більшість українських військовослужбовців окупанти захопили під Маріуполем.

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила у Мережі 28 травня.

Спочатку українських полонених утримували в підвалах та господарських спорудах. Потім етапували до гауптвахти, слідчого ізолятора в Донецьку та виправної колонії №120 на тимчасово окупованій території. Згодом полонених перевели до російських СІЗО Таганрога і Воронежа.

"Під час етапування українським воїнам замотували очі скотчем, одягали на голову мішок, зв’язували руки мотузками. У полоні українських військовослужбовців катували – погрожували вбивством, били та принижували", – йдеться у повідомленні Денісової.

Вона зауважила, що з особливою жорстокістю окупанти застосовували тортури до офіцерів ЗСУ та бійців"Азова". Під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата по пальцях ніг та відкритих ранах, застосовували плоскогубці, закидали зашморг на шию і душили. Крім того, катували електрострумом, били киянкою та ногами.

"Українські військовослужбовці повідомили, що рашисти їм вводили невідомі препарати на літеру "М", після чого вони непритомніли та втрачали пам'ять", – зауважила українська омбудсменка.

Окрім того, окупанти змушували українських юійців вчити вірш "Простите нас, родные россияне", гімн РФ, історію створення герба та прапора ОФ. В іншому разі загарбники застосовували тортури і катування.

Українські жінки-військовополонені, які утримувалися в Донецькому СІЗО, розповіли, що у розрахованих на 2-3 особи камерах їх перебувало щонайменше 17-20. Замість санвузла – відро. Жінки не мали засобів гігієни та можливості помитися.

Окупанти психологічно тиснули на жінок-військових – на їхніх очах жорстоко били українських полонених чоловіків.

Також полонянок примушували до статевих актів.

Денісова також повідомила, що пораненим українським військовослужбовцям не надавалась життєво необхідна медична допомога. Лікар оглянув їх лише перед переміщенням до табору військовополонених у Севастополі, де допомогу надавали представники МКЧХ.

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Полоненим також не давали воду: лише 1,5 л на 30-40 осіб; обмежували у харчуванні – на території окупованої частини Донецької області денний раціон складався зі шматка хліба і сала. Інколи, даючи м’ясо, окупантизнущалися і казали, що воно "людське".

Українські військовополонені також були позбавлені можливості зв’язатися з рідними.

"Вказаними злочинними діями рф порушила права військовополонених, гарантовані положеннями статей 17, 19, 20, 21, 22, 24-27, 29-31, 46, 48, 69-71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав громадян України", – закликала українська омбудсменка.

Нагадаємо, 27 травня австрійський канцлер Карл Негаммер повідомив, що президент Росії Володимир Путін під час розмови запевнив його, що між РФ та Україною відбудеться обмін полоненими.

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