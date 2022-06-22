Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Застосовують реактивну та ствольну артилерію: в Генштабі розповіли, що відбувається на Слобожанському напрямку

Дата публікації
Перегляди
108
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Застосовують реактивну та ствольну артилерію: в Генштабі розповіли, що відбувається на Слобожанському напрямку

Фото: Сергій Гайдай

Російські окупанти на Слобожанському напрямку намагаються покращити в районі міста Слов’янськ своє тактичне положення завдяки штурмовим діям.

Росіяни застосовують ствольну та реактивну артилерію.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“Застосовували окупанти ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Семиланне”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що в Україні особам, які втратили родичів у війні, можуть дати відстрочення від призову.

Читайте також:

"Українці мають повернутися до власних осель" – Кирило Тимошенко

"Українці мають повернутися до власних осель" – Кирило Тимошенко
Наступна публікація