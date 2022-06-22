Застосовують реактивну та ствольну артилерію: в Генштабі розповіли, що відбувається на Слобожанському напрямку

Російські окупанти на Слобожанському напрямку намагаються покращити в районі міста Слов’янськ своє тактичне положення завдяки штурмовим діям.
Росіяни застосовують ствольну та реактивну артилерію.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
“Застосовували окупанти ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Семиланне”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що в Україні особам, які втратили родичів у війні, можуть дати відстрочення від призову.
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