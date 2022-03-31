Застосували "Гради" і "Смерчі": російська армія протягом доби завдала майже 50 ударів по Харкову

У Салтівці внаслідок атаки росіян пошкоджено газогін.
Протягом минулої доби, 30 березня, армія Російської Федерації завдала 47 разів артилерійських, мінометних, танкових, ударів по Харкову.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Окупанти країни-агресорки гатили районах П’ятихаток, Олексіївки, ХТЗ. Загалом зафіксували близько 380 обстрілів із "Градів" та "Смерчів".
У Салтівці внаслідок атаки росіян пошкоджено газогін. Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Рятувальникам вдалося її локалізувати.
Як повідомлялося, російські окупанти масовано обстрілюють Дергачі в Харківській області. У результаті обстрілів російської армії одна людина загинула, а троє отримали поранення. У місті зруйнували одну з будівель міськради, пошкодили багато будинків.
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