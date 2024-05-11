Застосування Путіним ядерної зброї обернеться проти Росії: британський експерт вказав на важливий нюанс

У Російській Федерації немає підготовлених військ, які б могли б діяти в умовах, які складуться після застосування Путіним ядерної зброї.

На це звернув увагу полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в ефірі телеканалу “Еспресо”.

За його словами, для Кремля застосовувати ядерну зброю на полі бою у війні проти України було б “нерозумно”.

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“Це створило б для [Росії] стільки ж, якщо не більше, проблем, ніж для української сторони. Перше, що станеться у відповідь – це масована контратака повітряних сил [країн Заходу] по російській прифронтовій лінії, адже Заходу в такому випадку клин клином вибивати немає сенсу. У Заходу є дуже багато наземних і повітряних можливостей зреагувати. Такі речі практикуються, і там знають, що їм робити", - зауважив британський експерт.

Глен Грант нагадав про заяву Макрона щодо готовності за певних обставин розгорнути наземні війська, а такий крок Москви може стати приводом виконати таке зобов'язання.

"Крім того, Польща, ймовірно, погодиться на подібні дії. Велика Британія заявила, що буде з Україною стільки, скільки буде потрібно, пропонуючи договірні зобов'язання, фінансову допомогу та підтримку. Президент Литви оголосив про плани розмістити військовий персонал в Україні для тренувальної підтримки. Це значні позитивні кроки”, - перелічив він.

На думку експерта, країни Заходу повинні більше часу витрачати на узгодженість реакції на дії Кремля, а не звертати увагу на те, що заявляє Путін, який “часто говорить нісенітниці, коли на нього тиснуть”.

“Зараз він явно перебуває під тиском, попри збільшення чисельності особового складу [російської армії]. Він явно стурбований ситуацією. Я впевнений, що у найближчі місяці ми побачимо більше ознак внутрішніх проблем всередині Росії", - резюмував Глен Грант.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії 6 травня оголосило, що Генштаб РФ, за дорученням президента Володимира Путіна, найближчим часом проведе навчання "з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань". Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що російські навчання з нестратегічною ядерною зброєю "пов'язані із заявами Заходу про готовність відправити війська до України".

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