Застосування ракет ATACMS: Ігнат пояснив, як це вплине на фронт і дії окупантів

Росіяни будуть змушені переміщувати свою техніку на окупованій частині України, боячись ударів ЗСУ ракетами ATACMS.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Мені сьогодні багато хто дзвонив, питалися. Я кажу: ATACMS трошки не до Повітряних сил. Третього листопада святкують день ракетних військ та артилерії. Системи HIMARS і MLRS 270 , які є на озброєнні сьогодні Сухопутних військ... ATACMS – це боєприпас до цих систем. Тому є вже нова дата, може варто перенести святкування на 17 жовтня. Це знаковий день для ракетних військ. Ми отримали те, чого так прагнули", – зазначив Ігнат.

За його словами, отримання ATACMS внесе серйозні корективи на фронті. Ігнат вважає, що ворог буде переміщуватись, як це було зі стратегічною авіацією, коли відбулась "бавовна" на аеродромах в Росії.

"Ви бачите, що є можливість вражати цілі бездоганно і філігранно, і дуже точно, і без шансів для ворога. Там будуть розповідати, що вони збивають їх - це з історій "не имеющих аналогов", – сказав речник Повітряних сил.

Також він запевнив, що Україна виконає свої обіцянки Сполученим Штатам Америки щодо незастосування цих боєприпасів по території Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ завдали успішних ударів по аеродромах ворога поблизу окупованих Луганська та Бердянська. Внаслідок атаки уражені гелікоптери, обладнання та особовий склад ЗС РФ - повний список втрат читайте за посиланням.

Окупанти відразу почали скаржитися, що ЗСУ застосували далекобійні ракети ATACMS, про постачання яких ще тоді не оголошували.

Що для ударів по аеродромах Бердянська і Луганська використали ATACMS написало і авторитетне американське видання The Wall Street Journal.

Українська сторона не коментувала цієї інформації, доки президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні підтвердив використання ATACMS на фронті.

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