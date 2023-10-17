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Застосування ракет ATACMS: Ігнат пояснив, як це вплине на фронт і дії окупантів

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Застосування ракет ATACMS: Ігнат пояснив, як це вплине на фронт і дії окупантів

Запуск ракети ATACMS / Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Юрій Ігнат розповів про наслідки після ударів ATACMS.

Росіяни будуть змушені переміщувати свою техніку на окупованій частині України, боячись ударів ЗСУ ракетами ATACMS.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Мені сьогодні багато хто дзвонив, питалися. Я кажу: ATACMS трошки не до Повітряних сил. Третього листопада святкують день ракетних військ та артилерії. Системи HIMARS і MLRS 270 , які є на озброєнні сьогодні Сухопутних військ... ATACMS – це боєприпас до цих систем. Тому є вже нова дата, може варто перенести святкування на 17 жовтня. Це знаковий день для ракетних військ. Ми отримали те, чого так прагнули", – зазначив Ігнат.

За його словами, отримання ATACMS внесе серйозні корективи на фронті. Ігнат вважає, що ворог буде переміщуватись, як це було зі стратегічною авіацією, коли відбулась "бавовна" на аеродромах в Росії.

"Ви бачите, що є можливість вражати цілі бездоганно і філігранно, і дуже точно, і без шансів для ворога. Там будуть розповідати, що вони збивають їх - це з історій "не имеющих аналогов", – сказав речник Повітряних сил.

Також він запевнив, що Україна виконає свої обіцянки Сполученим Штатам Америки щодо незастосування цих боєприпасів по території Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ завдали успішних ударів по аеродромах ворога поблизу окупованих Луганська та Бердянська. Внаслідок атаки уражені гелікоптери, обладнання та особовий склад ЗС РФ - повний список втрат читайте за посиланням.

Окупанти відразу почали скаржитися, що ЗСУ застосували далекобійні ракети ATACMS, про постачання яких ще тоді не оголошували.

Що для ударів по аеродромах Бердянська і Луганська використали ATACMS написало і авторитетне американське видання The Wall Street Journal.

Українська сторона не коментувала цієї інформації, доки президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні підтвердив використання ATACMS на фронті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

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Дата публікації
Перегляди
938
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