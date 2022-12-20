Застосування та опанування системи Patriot в Україні: Жданов відповів, скільки триватиме навчання

Експерт розповів, скільки триває навчання спеціалістів, які відповідатимуть за роботу ППО.

Опанування американського зенітного ракетного комплексу Patriot українськими бійцями в умовах війни триватиме не більше місяця.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов під час відповіді на питання щодо опанування ППО.

"Підготовка екіпажу на "Петріот" триває близько 6 місяців. А окремі фахівці, такі як оператори станцій радіолокації, можуть навчатися до 11 місяців. 6 місяців – це стандартний навчальний підрозділ. У мирний час. А ми вчимося до місяця – опановуємо цю техніку", – зазначив експерт.

Водночас, Жданов порадив спочатку дочекатися постачання ППО Patriot Україні, а вже потім обговорювати застосування та опанування систем.

Відомо, що Захід досі не надав Україні ППО Patriot, які необхідні для захисту неба України, адже досі в США чують голос російської пропаганди.

Раніше глава держави Володимир Зеленський оозповів, що особисто веде переговори з президентом США Джо Байденом щодо передавання Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

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