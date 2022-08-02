Застосування ядерної зброї Росією: генерал Романенко назвав кілька причин, за яких загроза стане неминучою

Озвучувалося кілька можливих причин застосування ядерної зброї Росією. Це небезпека для самої РФ, якщо Кремль буде зазнавати поразки в Україні, якщо виникне загроза особистого знищення Путіна.

Про це повідомив в інтерв'ю OBOZREVATEL ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Тому США взяли курс на відкладення війни до весни. Повільно воювати, але не нарощувати ескалацію, щоб не спровокувати росіян на застосування ядерної зброї.Чому США не дають нам озброєння масовано? Не тому, що лендліз гальмує, чогось не вистачає... Це є абсолютно політичним рішенням", - зазначив генерал.

За його словами такі дії американців спричинені тим, що вони бояться ескалації із застосуванням тактичної ядерної зброї.

"Якщо Росія визнає нові окуповані території України своїми, то це загострить ситуацію, тому що ми з цим не погодимося. Це може призвести до застосування росіянами тактичної ядерної зброї. Тому, схоже, США вирішили нам активно допомагати, щоби цього "приєднання" не відбулося. Ми бачимо, як останні один-два тижні більш активно надходить військова допомога. Але це можна було робити заздалегідь, на випередження", - додав Романенко.

Нагадаємо, напередодні Зеленський провів телефонну розмову з Еммануелем Макроном і також запросив його взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи.

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