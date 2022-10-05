Застосування ядерної зброї Росією скоріше налякає самих окупантів, ніж ЗСУ - експерт

Експерт переконаний, що використання Росією стратегічної ядерної зброї є перебільшеним з точки зору ефективності на полі бою. Мовляв, росіяни і звичайне озброєння не можуть використовувати ефективно.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я вважаю, що питання використання Росією стратегічної ядерної зброї є перебільшеним з точки зору значення ефективності на полі бою. Російські війська не можуть ефективно використовувати звичайне озброєння. Тому, якщо їм зараз провести випробування тактичної ядерної зброї без засобів захисту, то це створить паніку скоріше в російській армії", - вважає Згурець.

Аналітик зауважив, що НАТО та США дали чіткий сигнал Кремлю про недопустимість використання ядерної зброї.

"Разом з тим є чіткі заяви з боку НАТО та США про те, що використання Росією тактичної ядерної зброї стане кінцем російських військових потужностей. Оскільки чітко було заявлено про те, що будуть знищені всі російські військові цілі на території України та в окупованому Криму. Я думаю, що цей чіткий меседж Путін прекрасно розуміє", - додав Згурець.

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що не можуть підтвердити інформацію про переміщення російського потяга з ядерною зброєю до кордонів з Україною, про що 4 жовтня писали європейські ЗМІ.

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