Застосуються максимально точно і з користю: Зеленський повідомив, що США погодили надання боєприпасів для HIMARS

Український президент Володимир Зеленський подякував партнерам за військову допомогу.
Зокрема, глава держави висловив вдячність США за новий погоджений пакет оборонної підтримки, який передбачає боєприпаси для далекобійної системи залпового вогню HIMARS.
Про це очільник України сказав у традиційному відеозверненні пізно ввечері 6 серпня.
"Дякую партнерам – усім, хто постачає Україні необхідну зброю. Зокрема, цього тижня був погоджений черговий пакет підтримки від Сполучених Штатів, який містить і боєприпаси для "Хаймарсів". Всі вони застосовуються максимально точно і з користю для загальної стратегії нашої оборони. Робимо все, щоб отримати ще більше ефективної та сучасної зброї", - зауважив він.
Як повідомляли раніше, за даними західних ЗМІ, у понеділок, 8 серпня, адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд доларів.
Читайте також:
- "Можуть зупинити будь-які потенційні атаки": Україна консультується зі США перед завдаванням ударів з HIMARS
- "Ця зима буде важка для всіх": Волкер заявив, що війна в Україні триватиме і навесні, і влітку 2023 року
- Якщо Україна витримає, це буде сигнал для Китаю – не чіпати Тайвань – американський дипломат