"Zaстрелись": кияни посилають Путіну чіткий меседж через дотепну інсталяцію

У центрі Києва з'явилася інсталяція "Zaстрелись".

У центрі Києва на бульварі Тараса Шевченка з'явилася інсталяція-послання російському диктатору Володимиру Путіну під назвою "Zaстрелись".

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

"Просто "Zaстрелись". Такий натяк посилають кияни Путіну через дотепну інсталяцію. Якийсь час вона буде стояти в центрі столиці України. Сподіваємося, що послухається", – йдеться у повідомленні.

Фото: Володимир Яковлев

Автором інсталяції є скульптор і дизайнер Дмитро Ів.

Нагадаємо, що у Києві під вечір 26 квітня із труднощами вдалося демонтувати радянську скульптуру двох робітників біля Арки дружби народів, встановлену у 80-х роках як символ возз'єднання України з Росією.

У Києві демонтують пам'ятник російському та українському робітникам

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