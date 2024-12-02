Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Застрельте і все. Що ви там, сюсюкаєтеся": ГУР перехопило розмову окупантів про вбивство полоненого

"Застрельте і все. Що ви там, сюсюкаєтеся": ГУР перехопило розмову окупантів про вбивство полоненого

Перехоплення ГУР / Фото: ГУР Міноборони

Чергова перехоплена розмова російських загарбників у Донецькій області.

Українські розвідники перехопили нову розмову військових РФ на Донеччині, під час якої командир підрозділу окупаційної армії наказує підлеглому здійснити воєнний злочин ― стратити військовополоненого. 

Про це свідчить запис перехоплення, що було оприлюднено ГУР МО.

“Що там, бл*ь, за складнощі, на*уй? Бароне, сука! Сука, застрельте і все. Що ви там, сюсюкаєтеся, на*уй?”, ― кричить росіянин.

Раніше ГУР МО вже оприлюднило розмову залучених РФ до війни проти України військових КНДР. Солдати Північної Кореї, яких розмістили на Курщині, говорять в ефірі корейською. У розмові один з них спершу викликає "ремонтника", а потім наказує групі негайно повертатися.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація