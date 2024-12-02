"Застрельте і все. Що ви там, сюсюкаєтеся": ГУР перехопило розмову окупантів про вбивство полоненого

Українські розвідники перехопили нову розмову військових РФ на Донеччині, під час якої командир підрозділу окупаційної армії наказує підлеглому здійснити воєнний злочин ― стратити військовополоненого.

Про це свідчить запис перехоплення, що було оприлюднено ГУР МО.

“Що там, бл*ь, за складнощі, на*уй? Бароне, сука! Сука, застрельте і все. Що ви там, сюсюкаєтеся, на*уй?”, ― кричить росіянин.

Раніше ГУР МО вже оприлюднило розмову залучених РФ до війни проти України військових КНДР. Солдати Північної Кореї, яких розмістили на Курщині, говорять в ефірі корейською. У розмові один з них спершу викликає "ремонтника", а потім наказує групі негайно повертатися.

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