Застрелив жінку за те, що говорила українською мовою: як покарали російського окупанта

Російському військовому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

У місті Ізюм на Харківщині російський військовий застрелив жінку за те, що говорила українською мовою. Окупанта засуджено до 15 років увʼязнення.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав російського військового винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.

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Засуджений – заступник командира 3-ого танкового батальйона по озброєнню 6-ої окремої танкової бригади (в/ч 54096, 1-ої танкової армії західного військового округу зс рф).

Прокурори довели, що 2 червня 2022 року в окупованому на той момент Ізюмі російський військовий застрелив місцеву мешканку.

Окупант підійшов до жінки з пістолетом та вистрелив у груди / Фото: Офіс Генерального прокурора

Жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців, де був WI-FI та звʼязок. Вона хотіла зателефонувати своєму брату, який проживає в Івано-Франківській області.

Зі штабу вийшов засуджений, який почув українську мову від жінки. Це його обурило та розлютило. Він підійшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди. Потерпіла померла на місці.

Наразі засуджений переховується від українського правосуддя / Фото: Офіс Генерального прокурора

Оскільки засуджений переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання.

Нагадаємо, в Ізюмі власниця салону краси випитувала у клієнтів інформацію про позиції Сил оборони та передавала ФСБ.

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