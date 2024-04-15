Застрибували у вогонь і діставали тіла: військовий про жахи теракту в Оленівці

Офіцер наголошує, що окупанти просто замкнули українських полонених, а самі повтікали. А перед цим охорона викопала собі окоп.

Офіцер полку "Азов" Арсен Дмитрик ("Лемко"), який був одним із оборонців Маріуполя і вийшов з "Азовсталі" разом з іншими бійцями, розповів деталі жахливого теракту в Оленівці.

Про це він сказав в інтерв'ю Radio NV.

"Лемко" теж був у бараку, де після вибуху спалахнула пожежа, зазнав опіків та осколкових поранень, але разом із побратимами намагався рятувати постраждалих.

"Це був навіть не барак, а технічне приміщення, яке знаходилось окремо від основних бараків. Там був тільки "Азов", тільки бійці полку "Азов". На той момент 198 бійців, на момент теракту – 193, п’ятеро бійців етапом до Донецька відправили", – згадує "азовець".

За його словами, коли пролунав перший вибух, полонені не здивувалися, бо ворог постійно приганяв під стіни Оленівки "Гради", з яких обстрілював українські позиції.

"Відповідно, було щось схоже цієї ночі. Дуже сильно працювала артилерія. Потім, я цього не бачив, хлопці сказали, що пакети "Градів" почали працювати вночі - знову з-під Оленівки, з-під колонії. І відбувся вибух у самому бараку. Я вже прокинувся від того, що в мене тіло обгоріле і численні осколкові поранення", – розповідає Арсен.

Тоді він разом із вцілілим побратимами кинувся рятувати тих, хто вижили.

"Якби наші хлопці не витягували поранених, було би набагато більше жертв. Навіть вже в кінці застрибували в вогонь і діставали тіла, які не подавали ознак життя. Насамперед ми витягували тих, хто були живі. Ми не могли повитягувати тіла, які були на ліжках, бо вони вже були трохи з ліжками, так би мовити, перекручені", – каже Дмитрик.

Офіцер наголошує, що окупанти просто замкнули українських полонених, а самі повтікали.

"За день до теракту охорона копала собі окоп. Там є садочок збоку, вони там копали окоп. Ми дивувалися, для чого. Насправді вони знали, до чого готуються, – до теракту", – зазначає військовий.

Коли вдалося виламати браму та винести поранених, росіяни, які чергували на зовнішньому периметрі, відкрили вогонь у повітря.

"Ми стали говорити: "Дайте хоч чимось перев’язати". Бо весь одяг, який на нас був, ми витратили на хлопців, аби зупинити кровотечі. Більшість хлопців померли через втрату крові", – розповідає "азовець".

Тільки через годину або півтори до бараку прийшли українські полонені медики з мінімальним набором інструментів та ліків. Далі поранених почали вивозити до лікарні в Донецьку.

"Вивозили нас як скотину. КамАЗи просто завантажили битком і поїхали. Поранені, лежачі, неходячі - отак запакували. У першому КамАЗі, знаю, один хлопець не доїхав. Я їхав у другому КамАЗі, у нас усі доїхали", – підсумував Арсен Дмитрик.

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема і оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок вибуху загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Всю провину Росія намагалася перекласти на ЗСУ. Однак висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною цього вбивства або способом цього вбивства була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

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