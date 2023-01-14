Заступниця генсека ООН заявила, що не бачить ознак припинення російської агресії в Україні

В ООН заявили, що скоро буде вже рік, як Росія розвʼязала повномасштабну війну проти України

Росія не демонструє жодних ознак того, що вона готова припинити військову агресію проти України.

Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

Вона зазначила, що скоро буде вже рік, як Росія розвʼязала повномасштабну війну проти України.

"Війна в Україні наближається до своєї річної річниці, а кінця боїв та страждань не видно. Протягом усього періоду свят збройні сили російської федерації продовжують завдавати ударів по ключових українських містах", - сказала Дікарло.

Вона нагадала, що нещодавні різдвяні свята українці були вимушені проводити у бомбосховищах. Росія не припиняла обстріли, попри те, що сама оголосила про припинення війни на Різдво.

Нагадаємо, раніше публіцист та політолог Михайло Шейтельман заявив, що російський диктатор Володимир Путін розпочав війну проти України у рамках реалізації планів великої війни за відновлення СРСР.

Крім того, ми раніше інформували, що за підсумками опитування аналітичного центру Atlantic Council, 46% експертів із зовнішньої політики висловили думку, що до 2033 року Росія може стати державою, що не відбулася, або ж просто розпастися.

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