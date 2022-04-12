Заступниця міністра оборони України повідомила про ситуацію на Південному напрямку

За її словами, Південь представляє для ворога, як і Схід, стратегічний інтерес.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про ситуацію на Південному напрямку.

Про це вона розповіла 12 квітня в ефірі телемарафону.

"Південь сьогодні також, власне як і Схід, концентрує на собі великі зусилля ворога завоювати цю територію. Це ті цілі проміжні, які ставить перед собою ворог перед тим, як поцілитися на всю Україну. Вдруге. Бо вперше це вони робили в 14-му році, і вже ось 24 лютого 22-го року. Південь представляє для ворога, як і Схід, стратегічний інтерес. І на сьогодні це дійсно дуже складна ситуація тут. Немає чого приховувати", - наголосила Маляр.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 48-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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