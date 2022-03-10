Заступниця міністра оборони України розповіла про плани ворога у війні проти України

Ганна Маляр закликала і надалі підтримувати армію.

Наразі ворог знизив інтенсивність просування, проте ще планує активну фазу наступу.

Про це під час телемарафону сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ворог знизив інтенсивність просування на територію України. Водночас, ворог не залишає плани активної фази наступу. Це виснажлива боротьба, але потрібен час та сили. Це величезна армія. Щоб її перемогти – потрібен час. Треба залишатися сильними та просто підтримувати нашу армію. Йде кругова оборона Маріуполя та оборона столиці. Бої продовжуються не кілька годин. Це кілька виснажливих днів", - сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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