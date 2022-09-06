Військовий облік жінок: заступниця міністра оборони зробила важливу заяву для українок

Ганна Маляр наголосила, що ставати чи не ставати жінкам на військовий облік - справа добровільна.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зробила важливу заяву для українок.

"Незабаром уже офіційно:

1) жодних обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде, про що я говорила неодноразово;

2) ставати чи не ставати жінкам на військовий облік - справа добровільна", - написала вона у Telegram.

Зазначимо, на днях нардепка Мар'яна Безугла заявила, що виїзд за кордон деяким українкам таки можуть заборонити.

Нагадаємо, раніше у Міноборони пояснили, як відбуватиметься військовий облік для жінок. Наразі жінки можуть стати на військовий облік добровільно, Міністерство оборони допрацьовує перелік спеціальностей, які потрібні в українській армії і туди можуть призивати військовозобов'язаних українок.

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