Заступник голови Держдуми РФ, який підтримує війну, є власником енергетичних об'єктів в Україні - СБУ

Бабакову повідомили про підозру через спробу анексії українських територій.

СБУ оголосила підозру заступнику голови Держдуми РФ Олександру Бабакову, який голосував за анексію українських територій. Також він володіє енергетичними компаніями, які обстрілює Росія.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, Бабаков шкодить суверенітету України, сприяє військовій агресії Росії та голосував за анексію українських територій.

За даними СБУ, він разом з іншими особами є кінцевим бенефіціаром однієї з енергетичних компаній, яка працює в Україні. Зокрема, в її управлінні перебувають об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві. Їх окупанти регулярно обстрілюють ракетами.

Поплічнику Путіна заочно повідомлено про підозру за ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські терористи від 10 жовтня завдають масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України 23 листопада був останній ракетний обстріл. Тоді Росія випустила по наших обєктах енергетики та житлових будинках 70 ракет, з яких 51 вдалось збити.

Старший науковий співробітник Євразійського центру "Атлантичної ради" Андерс Аслунд вважає, що Україна має прогалину для національної безпеки в енергопостачанні. За його словами, в одинадцяти з 24 українських обленерго значною часткою володіє російський націоналіст Александр Бабаков.

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