Заступник голови Федерації профспілок погорів на хабарі в СІЗО

Поліція викрила заступника голови Федерації профспілок України під час передавання хабаря за зміну йому запобіжного заходу в справі щодо незаконного відчуження майна на понад 138 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, Володимир Саєнко намагався дати хабар суддям Київського апеляційного суду. Зокрема, чиновник через посередника планував передати 150 тисяч доларів США для зміни запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.

"Раніше у грудні 2022 року працівники ДБР повідомили чиновнику про підозру за фактом зловживання чужим майном, зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували, що він 2019 року разом з іншими посадовцями ухвалював рішення про незаконне передавання приватному підприємству будівлі державної курортної бальнеолікарні в Києві.

Також читайте Росіяни на Запоріжжі за день цинічно зруйнували кілька навчальних закладів (фото)

"Лікарня, яка взагалі не підлягала відчуженню, була продана, ще й за значно нижчою вартістю", - вказано у повідомленні.

Зазначимо, суд першої інстанції обрав посадовцеві запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою у вигляді застави в розмірі 124 млн грн, а також відсторонив його від посади заступника голови Федерації профспілок України терміном на 2 місяці. Це рішення було неодноразово пролонговане.

Нагадаємо, в Луцьку затримали 34-річного адміністратора телеграм-каналу, який повідомляв про роздавання повісток у місті. Тепер йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Читайте також: