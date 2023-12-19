Заступник голови Нацполіції Тишлек написав рапорт на звільнення: як він пояснив рішення

Дмитро Тишлек, який обіймає посаду заступника голови Нацполіції України, написав рапорт на звільнення.

Про це він повідомив в коментарі виданню “РБК-Україна”.

"Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК", - сказав Тишлек.

Нагадаємо, що у жовтні спалахнув скандал із Тишлеком, який начебто має зв'язки з Росією. Його дружина, за даними ЗМІ, навіть після повномасштабного вторгнення не позбулася паспорта РФ і їздила до Росії та тимчасово окупованого Криму з паспортом країни-агресорки.

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