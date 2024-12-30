Військовий організував схему поборів: заступникові командира 110-ї бригади оголошено підозру

У 110-й бригаді викрили схему поборів з бійців, що ухилялися від служби.

Заступникові командира 110-ї окремої механізованої бригади повідомлено про підозру у створенні схеми поборів з бійців, які ухилялися від служби.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Згідно з даними слідства, від січня 2024 року заступник командира 110-ї окремої механізованої бригади налагодив механізм отримання грошей від військовослужбовців, які ухилялися від служби. За половину своєї зарплати вони могли не з’являтися на службу, а деяким навіть оформлювали бойові виплати.

Виявлено, що щонайменше чотири військовослужбовці регулярно користувалися схемою ухилення від служби, виплачуючи половину своєї зарплати. Це призвело до збитків для держави на понад 2,2 млн грн. Оперативна інформація свідчить, що кількість учасників може бути значно більшою. ДБР надасть правову оцінку діям усіх військових, які брали участь у схемі.

Нагадаємо, правоохоронці затримали й доставили до Києва командира 211-ї бригади. Він покривав знущання з військовослужбовців.

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