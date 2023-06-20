Заступник командира вимагав від вдови військового 150 тисяч грн, щоб їй виплатили допомогу від держави

Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі.
Заступник командира військової частини вимагав від вдови військовослужбовця Національно гвардії 150 тисяч гривень хабаря в обмін на те, що він допоможе їй отримати одноразову компенсацію від держави через втрату чоловіка під час війни.
Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора та ДБР.
За даними слідства, у березні 2022 року заступник командира одної із військових частин заявив дружині загиблого бійця, що вона та її діти зможуть отримати компенсацію від держави у розмірі 15 мільйонів гривень. Він пообіцяв посприяти у вирішенні цього за "відсоток".
У березні 2023 року він отримав від дружини загиблого бійця нацгвардії 150 тисяч гривень, після чого заступника командира військової частини затримали.
"Ці кошти призначалися за вплив на членів комісії спеціального розслідування смертельного нещасного випадку щодо визнання загибелі штаб-сержанта в період проходження служби при виконанні службових обов’язків. Це стало б законною підставою для отримання родиною загиблого одноразової грошової допомоги, передбаченої законодавством", - повідомили в Офісі генерального прокурора.
Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 369-2 КК України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Миколаївській області затримали командира взводу, який вимагав від солдатів "ділитися" виплатами та побив одного з підлеглих, щоб продемонструвати свою владу.
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