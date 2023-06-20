Заступник командира вимагав від вдови військового 150 тисяч грн, щоб їй виплатили допомогу від держави

Заступник командира військової частини вимагав від вдови військовослужбовця Національно гвардії 150 тисяч гривень хабаря в обмін на те, що він допоможе їй отримати одноразову компенсацію від держави через втрату чоловіка під час війни.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора та ДБР.

За даними слідства, у березні 2022 року заступник командира одної із військових частин заявив дружині загиблого бійця, що вона та її діти зможуть отримати компенсацію від держави у розмірі 15 мільйонів гривень. Він пообіцяв посприяти у вирішенні цього за "відсоток".

У березні 2023 року він отримав від дружини загиблого бійця нацгвардії 150 тисяч гривень, після чого заступника командира військової частини затримали.

Підозрюваного затримали після отримання хабаря / Фото: Офіс Генерального прокурора

"Ці кошти призначалися за вплив на членів комісії спеціального розслідування смертельного нещасного випадку щодо визнання загибелі штаб-сержанта в період проходження служби при виконанні службових обов’язків. Це стало б законною підставою для отримання родиною загиблого одноразової грошової допомоги, передбаченої законодавством", - повідомили в Офісі генерального прокурора.

Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 369-2 КК України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали командира взводу, який вимагав від солдатів "ділитися" виплатами та побив одного з підлеглих, щоб продемонструвати свою владу.

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