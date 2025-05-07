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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
2 хв

Засуджені поповнять лави ЗСУ: у Мін’юсті розповіли деталі ініціативи

Засуджені за тероризм або корупцію не зможуть потрапити до Збройних сил.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
В'язниця

В’язниця / © УНІАН

В Україні розглядають можливість залучення від 20% до 30% засуджених для служби в Збройних силах, щоб посилити оборону країни.

Про це розповів заступник міністра юстиції України Євген Пікалов в інтерв’ю Укрінформу.

«Сьогодні до лав ЗСУ долучились понад 8300 засуджених, ще 1000 заяв перебувають на розгляді. У нас мобілізувалось також 100 жінок. Якщо говорити про потенціал цієї ініціативи, за нашими прогнозами, близько 20-30% від загальної кількості засуджених в Україні можуть скористатися цією можливістю та стати на захист держави», — заявив він.

За його словами, в умовах триваючої агресії Росії, залучення засуджених до Збройних сил буде важливим резервом для посилення оборонних спроможностей України.

Він зазначив, що залучення засуджених до армії буде не тільки поповненням лав військових, а й важливим кроком до їх ресоціалізації. Всі заяви обробляються прозоро та об’єктивно, з постійним контролем з боку Міністерства юстиції та ДКВС.

Пікалов розповів, що в Україні наразі є 37 тисяч засуджених та осіб, узятих під варту. Однак не всі з них можуть бути залучені до лав Збройних сил через проблеми зі здоров’ям або через характер статей, за якими вони відбувають покарання.

Заступник міністра юстиції пояснив, що засуджені за тероризм, корупцію, статеві злочини чи злочини проти національної безпеки не можуть бути залучені до лав Збройних сил України. Згідно зі статистикою, 57% засуджених — за майнові злочини, 11% — за незаконний обіг наркотиків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна готує нову систему спротиву, яка навчить усе населення бути готовим до війни — не лише військових, а й цивільних.

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Дата публікації
Кількість переглядів
321
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