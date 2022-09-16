Засуджених росіян, яких відправляють на війну проти України, везуть до міста Міллерове Ростовської області.
Засуджених російських чоловіків відправляють на війну проти України з міста Міллерове Ростовської області. Везуть їх у тюремних робах, у військову форму перевдягають вже на позиціях.
Про це пише міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.
В’язнів вербують у різних виправних колоніях і в'язницях по всій Росії. Після того, як ті погоджуються піти воювати проти мирного населення України, їх відправляють на військовий аеродром Міллерове в Ростовській області.
"Прямо в тюремних робах, вже там перевдягають у російську військову форму. З Міллерового їх розвозять автомобільним транспортом далі вже до зони бойових дій. Виходячи з цих свідчень, ніхто не проводить з зеками військового злагодження, а одразу кидають їх на фронт", – пише InformNapalm.
Нагадаємо, що майже вся Харківська область деокупована.
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