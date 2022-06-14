Засуджений до страти терористами “ДНР” уродженець Марокко виявився українським громадянином

Військовополонений 21-річний Брагім Саадун отримав українське громадянство у 2020 році, коли навчався у Києві.

Уродженець Марокко Брагім Саадун, якого “суд” терористичної організації “ДНР” назвав іноземним найманцем і "засудив" до страти, насправді є громадянином України та повинен вважатися військовополоненим.

Про це повідомив у коментарі Reuters його батько.

За словами батька, його 21-річний чин отримав українське громадянство у 2020 році - після проходження річної військової підготовки, яка була вимогою для доступу до вивчення аерокосмічних технологій в університеті у Києві.

Таким чином Брагім Саадун потрапив у полон як військовослужбовець ЗСУ, тому з ним слід поводитися саме як з військовополоненим.

“Ми як сім'я страждаємо від відсутності контакту з адвокатом для обміну юридичною інформацією, і це посилює наші випробування”, - сказав батько полоненого.

За його словами, винесений синові "вирок" буде оскаржено.

Нагадаємо, що 9 червня так званий “Верховий суд” терористичного угруповання “ДНР” “засудив” до страти двох громадян Великобританії Ейдена Есліна та Шона Піннера, а також уродженця Марокко Брагіма Саадуна, які вступили до ЗСУ ще до початку війни.

У псевдореспубліці "ДНР" чоловіків хапають посеред вулиці і відправляють воювати

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