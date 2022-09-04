Засуджений за вбивства російський бандит загинув на війні в Україні і отримав посмертно нагороду від Путіна: фото

Завербований до російської армії “зек” очолював банду, яка займалася розбоями та вбивствами, і був засуджений до 25 років ув’язнення.

Російський ув'язнений Іван Непаратов, засуджений на 25 років за вбивства, розбій, викрадення, вимагання та інші злочини, загинув на війні в Україні та посмертно нагороджений Володимиром Путіним медаллю "За відвагу" .

Фотографії відповідних документів опублікував проект Gulagu.net, не вказуючи джерело їх походження.

2013 року російські ЗМІ повідомляли про резонансний судовий процес. Тоді у Підмосков'ї засудили банду, яка займалася розбоєм, вимаганням, викраденням людей та вбивствами.

Ватажка банди Івана Непаратова було визнано винним у вбивстві 5 осіб (у тому числі жінки) і засуджено до 25 років позбавлення волі. Але він не відсидів і половини цього терміну.

Згідно з довідкою про смерть Непаратова, він загинув 5 серпня в районі Бахмута Донецької області внаслідок осколкового поранення голови.

Як випливає з опублікованих фотографій, 16 серпня Володимир Путін посмертно нагородив Непаратова “за мужність та героїзм, виявлені під час виконання завдань спеціальної військової операції”.

Верховода “ЛНР” Леонід Пасічник також видав йому посмертну нагороду - “за кров та хоробрість”.

Нагадаємо, у Росії для участі у війні в Україні вербують криміналітет. Ув'язнених "збирають" в російських колоніях, далі вони проходять навчання і вирушають воювати проти ЗСУ.

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