Засудженого на 20 років вбивцю журналістки Політковської помітили на війні в Україні

В Росії колишнього оперуповноваженого УБОЗу Сергія Хаджикурбанова, який був засуджений у справі про вбивство російської журналістки "Нової газети" Анни Політковської - помилували. Він зараз воює на боці окупантів в Україні.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Хаджикурбанова засудили у 2014 році. Суд призначив йому 20 років позбавлення волі. Термін його ув'язнення повинен був закінчитися у 2034 році.

Проте наприкінці 2022 року Хаджикурбанов потрапив на війну в Україні. Він почав службу на посаді командира відділення розвідки та "неодноразово ходив у тил противника, виконуючи зі своїми бійцями специфічні для розвідників завдання".

Ув'язнений Хаджикурбанов був помилуваний через пів року "служби" і уклавши контракт із Міноборони РФ тепер бере участь у війні як вільнонайманий військовий.

Нагадаємо, що українська аеророзвідка ефектно знищила російський "Муром-М" на Харківщині.

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