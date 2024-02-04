Засудженого в Росії терориста Гіркіна можуть відправити на війну проти України

Терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), якого у Росії визнали винним у закликах до здійснення екстремістської діяльності та засудили чотирьох років колонії, можуть відправити на війну проти України.

Про це повідомив його адвокат Олександр Молохов, пише росканал BRIEF.

Так, Гіркін може вирушити "добровольцем" на фронт просто із колонії, також не виключається варіант його умовно-дострокового звільнення.

"Ігор Іванович, як почалася СВО (повномасштабна війна Росії проти України - ред), неодноразово казав, що хоче піти на фронт. Інша річ, що для нього створювали такі умови – провокаційні, образливі, що він не міг потрапити на фронт. Я не виключаю, що в результаті цих подій візьме гору здоровий глузд і людині-військовому дадуть можливість діяти так, як він вважає за потрібне…. Хоч би як склалася апеляція, буде ще касація і завжди є можливість отримати умовно-дострокове звільнення, завжди є можливість попроситися на фронт. Я думаю, що це все обговорюється", - заявив Молохов.

Адвокат терориста також додав, що у Ігоря Гіркіна "є певне політичне майбутнє, перспективи".

Нагадаємо, терориста Гіркіна затримали у липні 2023 року після заяв про екстремізм із його боку, які начебто написали правоохоронцям жителі окупованого Криму та російського Бєлгорода. Гіркін постійно критикував керівництво РФ за те, як воно веде війну проти України.

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