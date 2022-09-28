"Затикати діру": Арестович розповів, куди Росія кинула перших мобілізованих і коли прибуде решта

Перші мобілізовані росіяни вже воюють в Україні, проте основна маса прибуде на фронт приблизно через два тижні.

Так, новоприбулих на війну росіян відправили до Сватового на Луганщині та на Харківщину.

Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом, адвокатом Марком Фейгіним.

"Перші – вже тут. Їх, звісно, небагато, але їх напхали у перші підрозділи в районі Сватового, в Харківській області, де треба терміново затикати діру. Основна маса підгребе тижнів через два", – повідомив радник ОП.

Також читайте Жданов оцінив, чи спробує Росія знову вторгнутися з боку Білорусі після оголошеної мобілізації

Він також негативно відповів на запитання Фейгіна, чи проходитимуть мобілізовані росіяни за цей час якісь навчання.

"Та більша частина піде на доставку. Їх же звозять там хрін знає, звідки, з усієї Росії. Ну, комусь, може, дадуть стрільнути кілька разів, кинути гранату. І то навряд чи. Уявляєш, 200 тисяч гранат треба потратити на навчальний кидок? Багатенько. І все, і вперед з піснею в бій", – сказав Арестович.

Він припустив, що кількість мобілізованих, яких Росія кине на війну у першій хвилі, становитиме 80-90 тис. Для порівняння він нагадав, що у повномасштабному вторгнення РФ у лютому брали участь близько 320 тис. осіб.

"Зараз їх менше 150 (тисяч – ред.). Вони навіть угруповання вторгнення не відновлять. Тільки вони з тих пір стали набагато слабшими, а нас стало більше, ми стали навченіші, ми стали зліші, з перемогами і з західним озброєнням. Ну, що нам ці 90 тис.? Мастило для штика. Вони взагалі нічого не вміють", – зауважив радник президентського офісу.

Нагадаємо, 28 вересня президент України Володимир Зеленський вкотре звернувся до мобілізованих росіян з закликом тікати та здаватися в полон ЗСУ.

Втрати росіян на 28 вересня: за добу ліквідовано 400 окупантів

Читайте також: