Затирають серійні номери: в "Шахеді", який РФ запустила по Миколаєву, знайшли західні деталі

Єрмак каже, що у нових “шахідах” та ракетах зараз є західні чи азійські комплектуючі.

В дронах-камікадзе, якими Росія обстрілює мирні міста України, дедалі більше знаходять іноземні деталі. Як приклад - в “Шахеді”, який напередодні збили в Миколаєві, виявили карбюратор, зроблений у країнах Заходу.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Офіса президента Андрій Єрмак.

“Карбюратор, як і ще сотні деталей, зроблені у країнах Заходу та Азії. Часто росіяни затирають серійні номери в іноземних компонентах. Росія багато років купувала іноземні технологічні продукти, але зараз, коли вони стають знаряддям вбивства людей, тероризму та геноциду - це не може продовжуватись. На це неможливо закривати очі та казати, що санкцій достатньо. Ні, їх недостатньо, бо щодня тривають обстріли та нальоти ударних БПЛА”, - наголосив Андрій Єрмак.

За його словами, якщо у нових “шахідах” та ракетах зараз є західні чи азійські комплектуючі - обмежень замало. Компанії-виробники також не може влаштовувати, що їх компоненти присутні у зброї, яка вбиває людей.

На іноземних деталях РФ затирає серійні номера

“Ми працюємо з нашими партнерами, вказуємо на наявні комплектуючі. Постійно робиться велика робота багатьма органами держави. Група Макфола-Єрмака пропонує конкретні кроки. Потрібні нові санкційні обмеження, а також ефективна імплементація та контроль. Ми надаємо партнерам рекомендації, які саме обмеження можна запровадити і який контроль посилити. Країни Глобального Півдня ми також закликаємо долучитись до цього процесу. Нагадаю, що в 11-му пакеті санкцій ЄС частина наших пропозицій щодо боротьби з реекспортом була врахована. Але санкції потрібно посилювати. Ціна - життя людей. Щодня”, - наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, що після скандалу з Росією Іран виступив за територіальну цілісність України.

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