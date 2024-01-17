Затишшя немає, активність РФ постійна: комбат ЗСУ розповів про ситуацію біля Куп'янська

Ворог постійно б'є по передньому краю та інфраструктурі Куп'янська.

У районі Куп'янська Харківської області немає затишшя у боях із російською окупаційною армією. ЗСУ ведуть активну позиційну оборону.

Про це в ефірі телемарафону.повідомив командир батальйону 30 окремої механізованої бригади Максим Данильчук.

Зокрема, не спокійно поблизу Синьківки. На цій ділянці фронту окупанти загарбники активно штурмують піхотою за підтримки техніки, авіації, артилерії та ракетних ударів.

"Противник постійно поповнює штурмові підрозділи, проводить підготовку. Активність постійна", - наголосив Данильчук.

За його словами, РФ добу-дві проводить атаки. У разі часткового успіху чи великих втрат заводить так звані "закрепи", які утримують рубежі. Також окупанти "штурмовиків відводять і готують до нових атак".

Данильчук наголосив, що армія РФ завдає постійних авіаційних ударів по передньому краю та інфраструктурі Куп'янська. Натомість інтенсивність застосування авіації знижується лише якщо є сніг, дощ чи туман.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що окупаційна армія РФ не полишає спроб просунутися в напрямку Куп'янська. Проте Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал росіян.

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