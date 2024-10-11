"Затишшя перед бурею": РФ заводить поповнення і готується до наступу на Часів Яр

У районі Часового Яру зменшилась кількість штурмів - якщо порівнювати із ситуацією, що була раніше. Втім, загарбники готуються до нових штурмів.

Про це розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

У районі Часового Яру зменшилась кількість штурмів - якщо порівнювати із ситуацією, що була раніше. Зокрема, про це свідчать зведення Генштабу. Втім, росіяни не полишають спроб пробити українську оборону біля цього міста.

"Ворог заводить нове поповнення на передові позиції. Ми думаємо, що це все-таки затишшя перед бурею і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", – наголосила Бобовнікова.

За її словами, найскладніша ситуація на напрямку наразі в районах Торецька і Нью-Йорка.

"На жаль, ворог там просунувся дещо і закріпився у Торецьку на двох сусідніх вулицях до вулиці Центральної, про яку ми говорили раніше", – повідомила представниця ОТУ "Луганськ".

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що РФ планує захопити до Нового року Покровськ в Донецькій області. Цілі окупаційних військ залишаються незмінними.

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