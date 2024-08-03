"Затонув на місці": у порту Севастополя успішно уражено підводний човен РФ "Ростов-на-Дону"

Також суттєво пошкоджені чотири пускових установки ЗРК "Тріумф".

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, за підтвердженою інформацією, вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України суттєво пошкоджено чотири пускових установки ЗРК "Тріумф".

Суттєво пошкоджені чотири пускових установки ЗРК "Тріумф" / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Також читайте Буданов зробив гучну заяву щодо знищення Кримського мосту

Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф "Ростов-на-Дону".

В результаті влучання човен затонув на місці.

Довідково: Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу "Kilo", здатних застосовувати ракети "Калібр".

"Ростов-на-Дону" був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень.

В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.

"Знищення "Ростов-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря", – наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, у Генштабі підтвердили удар по аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

Крім того, у Криму в результаті атаки БпЛА вибухнув склад з боєприпасами.

ЗСУ ефектно спалили російський "Солнцепьок"

Читайте також: