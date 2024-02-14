Затоплення "Цезаря Кунікова": у Чорному морі в РФ залишається 5 із 13 кораблів – ВМС

Головне управління розвідки 14 лютого знищило великий десантний корабель РФ "Цезарь Куніков". Ураження відбулося в територіальних водах України біля Алупки завдяки морським дронам "Magura V5".

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода" прокоментував знищення корабля "Цезар Куніков".

Він зауважив, що спецпризначенці ГУР вчергове відпрацювали по об’єкту – зайвому в Чорному морі.

За словами Плетенчука, після знищення "Цезаря Кунікова" у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту "у строю" залишається лише п’ять одиниць.

Плетенчук також прокоментував знищення корабля у день смерті радянського офіцера Цезаря Кунікова, в честь якого і назване судно.

"Може це лиха вдача, не кожному Цезарю вдається два рази померти в один день", – резюмував Дмитро Плетенчук.

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