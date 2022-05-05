Затоплення крейсера "Москва": на російському флагмані було щонайменше дві ядерні боєголовки

Затоплення крейсера "Москва": на російському флагмані було щонайменше дві ядерні боєголовки

У середині квітня українські ракети знищили російський крейсер "Москва", флагмана Чорноморського флоту Російської Федерації.

На знищеному захисниками України ракетному крейсері було щонайменше дві ядерні боєголовки. Після затоплення судна ядерна збоя опинилася на дні моря, а тому не несе загрози.

Про це виданню Obozrevatel розповів перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков

За його словами, якщо ядерні боєголовки не пошкоджені, з них не буде жодного витоку.

"Вони, я впевнений, не пошкоджені. На сьогодні радіаційний фон там не підвищений", - додав перший заступник очільника Спілки офіцерів України.

Нагадаємо, на російському крейсері "Москва" 13 квітня виникла пожежа. Це сталося після влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути.

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