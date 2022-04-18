Затоплення крейсера "Москва": родичі окупантів бідкаються на РФ та шукають "зниклих безвісти" синів

Батько окупанта, який закликав Путіна знищити Україну, тепер шукає свого сина.

З батьком російського окупанта, який "зник безвісти" на затонулому крейсері "Москва", Дмитром Шкребцем зв'язались ще три родини загарбників, родичі яких були на кораблі.

Про це повідомляє видання "Медуза".

Батько окупанта бідкається, що його син був на крейсері "Москва", проте після його потоплення він "зник безвісти". Шкребець, який раніше закликав Путіна знищити Україну, тепер звинувачує міноборони РФ у брехні через потоплення крейсера.

Після його публікації про сина з ним зв'язалися три сім'ї з Ялти і Алупки (окупований Крим) та Санкт-Петербурга (РФ), чиї діти також були строковиками, служили на "Москві" і теж "зникли" після знищення крейсера українськими ракетами "Нептун". Тепер батьки окупантів намагаються дізнатись, що трапилось з їхніми родичами.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

Також Кремль замовчує, скільки ж насправді моряків загинуло на затонулому ракетному крейсері "Москва", який РФ називала гордістю російського флоту.

Читайте також: