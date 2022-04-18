Затоплення "Москви": у Мережі показали перші знімки крейсера після атаки

У Мережі опублікували перші фото російського крейсера "Москва", зроблені ймовірно одразу після атаки українських ракет.

Про це інформує Twitter OSINTtechnical.

"Схоже, що "Москва" горіла всередині, перш ніж затонути, з більшості видимих ілюмінаторів видно сильний дим і полум’я", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках можна побачити, що крейсер до прибуття турецького судна, яке врятувало частину екіпажу, мав значний крен на лівий борт.

OSINTtechnical

Нагадаємо, на крейсері "Москва" 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас. Ввечері 14 квітня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі.

Натомість у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

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