Затоплення "Москви": у Мережі показали перші знімки крейсера після атаки

Ймовірно, фото зроблено незадовго після удару українських ракет.
У Мережі опублікували перші фото російського крейсера "Москва", зроблені ймовірно одразу після атаки українських ракет.
Про це інформує Twitter OSINTtechnical.
"Схоже, що "Москва" горіла всередині, перш ніж затонути, з більшості видимих ілюмінаторів видно сильний дим і полум’я", – йдеться в повідомленні.
It looks like the Moskva was burning internally before it went down, heavy smoke and flames can be seen coming from most visible portholes. https://t.co/p4OvuM944Z— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022
На опублікованих знімках можна побачити, що крейсер до прибуття турецького судна, яке врятувало частину екіпажу, мав значний крен на лівий борт.
Нагадаємо, на крейсері "Москва" 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас. Ввечері 14 квітня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі.
Натомість у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.
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