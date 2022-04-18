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Затоплення "Москви": у Мережі показали перші знімки крейсера після атаки

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Затоплення "Москви": у Мережі показали перші знімки крейсера після атаки

Фото: ru.krymr.com

Ймовірно, фото зроблено незадовго після удару українських ракет.

У Мережі опублікували перші фото російського крейсера "Москва", зроблені ймовірно одразу після атаки українських ракет.

Про це інформує Twitter OSINTtechnical.

"Схоже, що "Москва" горіла всередині, перш ніж затонути, з більшості видимих ілюмінаторів видно сильний дим і полум’я", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках можна побачити, що крейсер до прибуття турецького судна, яке врятувало частину екіпажу, мав значний крен на лівий борт.

© OSINTtechnical
OSINTtechnical
©

Нагадаємо, на крейсері "Москва" 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас. Ввечері 14 квітня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі. 

Натомість у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів. 

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