Затоплення судна "Сергей Котов": у ВМС заявили про знищення половини кораблів цього проєкту

Плетенчук нагадав, що в жовтні 2023 був уражений російський корвет "Павел Державин", який зараз точно не перебуває в бойовій готовності.

Знищення російського патрульного катера "Сергій Котов" прокоментували у ВМС України. Там зазначили, що загалом було знищено два з чотирьох суден цього проєкту, які були в Росії.

Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив у ефірі "Радіо Свобода".

Плетенчук розповів, що ворожий катер "Сергій Котов" охороняв Керченську протоку. Саме там його і знищили українські морські дрони Magura V5.

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"Цей корабель конкретно охороняв нашу Керченську протоку, у наших територіальних водах. І, до речі, ця ділянка моря офіційно закрита для судноплавства Україною, яка має право робити попередження з цього приводу. Тобто ми попереджали ще минулого року, що тут ходити не треба", – нагадав представник ВМС.

Він повідомив, що Україна знищила вже два з чотирьох кораблів цього проєкту. Так, у жовтні 2023 був уражений російський корвет "Павел Державин".

"Один із них – "Павел Державин", який отримав два пошкодження від ВМС нещодавно. Пам'ятаєте, біля Криму? Він так само нарвався на дві міни, які ми там встановили. І навіть ще не відомо до кінця, в якому він стані, але не в боєготовому, це точно. Тобто, фактично, два з чотирьох цих кораблів цього проєкту вже не в строю", – розповів Плетенчук.

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Він також поінформував, що такі патрульні кораблі можуть виконувати різні завдання, серед яких охорона пунктів базування, водного регіону та протоки, контроль цивільного судноплавства. Знищення суден "Сергей Котов" та "Павел Державин" суттєво впливає на здатність ворога виконувати ці завдання, і має вплив психологічний стан російських військових.

Нагадаємо, спецпідрозділ української воєнної розвідки Group 13 атакував кількома морськими дронами Magura V5 російське судно "Сергей Котов". Корабель затонув, разом з ним був знищений ще й вертоліт. Є загиблі та поренені серед екіпажу катера.

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