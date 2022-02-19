Затори, немає місця, їжі, туалетів: вивезені жителі Донбасу скаржаться на умови в Росії

Затори, немає місця, їжі, туалетів: вивезені жителі Донбасу скаржаться на умови в Росії

Серед прибулих до РФ дуже багато матерів із немовлятами, яким не надали ні їжі, ні можливості сходити в туалет, ні теплих приміщень.

Жителі окупованих територій Донецької області, яких від 18 лютого вивозять до Росії, розповіли, що на кордоні з РФ у Ростовській області утворилися величезні затори з автомобілів.

Про це повідомляє видання Znak.

Ті, хто все ж перетнув кордон, не знають, що робити далі, адже вже закінчилися місця у пунктах тимчасового перебування, немає їжі, туалетів та зв'язку з рідними.

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За інформацією видання, 18-19 лютого близько 30 автобусів з окупованих територій Донбасу прибули у селище Червоний десант, де розташовані багато дитячих таборів та санаторіїв, куди росіяни планували селити жителів ОРДЛО. В автобусах приїхали до 1 тис. людей.

"Ми приїхали у нікуди. Не знаємо, що робити далі. На місці розбиратимемося, де жити. Якщо не вистачить місць, проситимемося до місцевих жителів", – розповіли Христина та Наталія, які прибули до РФ з дітьми.

Серед прибулих дуже багато матерів із немовлятами, яким не надали ні їжі, ні можливості сходити в туалет, ні теплих приміщень.

"Якщо тут замерзнемо на смерть, хто за це відповідатиме?" – кажуть вони, додаючи, що цілу ніч провели на ногах, але досі немає жодної певності в тому, що буде далі.

Більшість тих, хто приїхав, не мають жодного зв'язку з рідними на Донбасі, адже на окупованих територіях вимкнені Інтернет та мобільний зв'язок.

Особливе роздратування у вивезених людей викликає те, що їх масово вивезли вночі під виття сирен, а тепер кордон на в'їзд до окупованої території Донецької області закрили.

Представники місцевої адміністрації, які відповідають за роботу з розселенням жителів "ЛДНР", кажуть, що у Червоному десанті вже немає місць у санаторіях та дитячих таборах – усе забито. Вирішується питання про перевезення прибулих до Ростова. При цьому квота на заселення – 400 осіб.

Нагадаємо, 18 лютого ватажки бойовиків "ДНР" та "ЛНР" виклали відеозвернення, в яких заявили про "загрозу агресії" та про примусове вивезення населення окупованих територій до Росії. Усе це на тлі ворожих обстрілів, які за останні дні стали дуже масованими.

Згодом з’ясувалося, що ці відео ватажки бойовиків записали заздалегідь ще 16 лютого, що свідчить про заплановану операцію окупантів.

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