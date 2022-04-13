Затриманий СБУ охоронець Медведчука розповів, де переховувався кум Путіна

Охоронець розповідає, як кум Путіна сподівався на допомогу російських спецслужб і готувався до втечі.

Особистий охоронець Віктора Медведчука розповів, де переховувався кум Путіна.

Чоловік надав співробітникам Служби безпеки України свідчення про те, як ФСБ РФ намагалася нелегально переправити проросійського політика до Москви.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Як видно зі свідчень, Медведчук переховувався у приватному будинку на території Києва зі своїм кухарем та охороною. Водночас, за "легендою", цей будинок нібито орендує сім’я з Італії.

Охоронець розповідає, як кум Путіна сподівався на допомогу російських спецслужб і готувався до втечі.

Нагадаємо, що голова СБУ Іван Баканов раніше розповів деталі спецоперації із затримання Медведчука. Він повідомив, що ФСБ РФ намагалась вивезти його спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. Але Служба безпеки України затримала біглого нардепа по дорозі – на виїзді з Київської області.

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